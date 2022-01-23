Футболист Иосифов считает, что сильно прибавил за полгода в "Вильярреале"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский футболист Никита Иосифов добился сильного прогресса за полгода в испанском "Вильярреале". Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

В субботу "Вильярреал" на своем поле обыграл "Мальорку" со счетом 3:0 в матче 22-го тура чемпионата Испании. Иосифов впервые вышел на поле в составе "Вильярреала" в матче нациоального первенства. Футболист заменил Мойсеса Гомеса за три минуты до окончания добавленного ко второму тайму времени. Россиянин перешел в клуб в августе 2021 года.

"Мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс, - сказал Иосифов. - В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере".

"Уровень я ощутил уже на первой тренировке с "Вильярреалом", когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в "Вильярреале" здорово прибавил", - добавил футболист.

Иосифову 20 лет, он является воспитанником московского "Локомотива", за который провел шесть матчей и стал обладателем Кубка России. Игрок провел за "Вильярреал" два матча и забил один гол.

"Вильярреал" занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 32 очка в 22 матчах. Следующий матч команда проведет в гостях против "Бетиса" 5 февраля.