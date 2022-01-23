Овечкина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 23 января. Российского нападающего"Вашингтона" Александра Овечкина признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В воскресенье Овечкин забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата против "Оттавы" (3:2 ОТ). Также в составе "Вашингтона" отличился россиянин Евгений Кузнецов, на его счету результативная передача.

Овечкин набрал 58 очков в текущем сезоне (29 шайб + 29 передач). Он делит первые места в списках лучших бомбардиров и снайперов с немецким нападающим "Эдмонтона" Леоном Драйзайтлем и американским форвардом "Нью-Йорк Рейнджерс" Крисом Крайдером соответственно. Также на счету россиянина 759 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Первой звездой дня признан Драйзайтль, который забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в домашнем матче с "Калгари" (5:3). Третьей звездой дня признан Крайдер, забросивший три шайбы в домашнем матче с "Аризоной" (7:3).