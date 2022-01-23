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Летние олимпийские виды спорта

Умерла олимпийская чемпионка 1980 года в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе

Ей было 72 года
Кетеван Лосаберидзе, 1980 год Александр Чумичев/ТАСС
Описание
Кетеван Лосаберидзе, 1980 год
© Александр Чумичев/ТАСС

ТБИЛИСИ, 23 января. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

О причинах смерти не сообщается.

Лосаберидзе родилась 1 августа 1949 года в селе Лекерети Ткибульского района Грузинской ССР. На Олимпиаде в Москве она выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в активе Лосаберидзе две золотые награды чемпионатов мира и четыре - европейских первенств.

После завершения карьеры работала профессором математики в Тбилисском государственном университете, а с 2002 по 2005 год возглавляла Грузинскую федерацию стрельбы из лука.

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