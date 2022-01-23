Источник рассказал, что Головин должен войти в заявку "Монако" на матч с "Лансом"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин должен войти в заявку "Монако" на матч 1/8 финала Кубка Франции против "Ланса". Об этом сообщил источник ТАСС.

Головин не выходил на поле с 19 декабря 2021 года, когда "Монако" со счетом 2:0 обыграл в Кубке Франции "Ред Стар". После этого 25-летний полузащитник пропустил еще четыре игры (три - в чемпионате Франции, одну - в кубке страны). Также россиянин не сыграет 23 января против "Монпелье" в 22-м туре национального первенства.

"Головин уже несколько дней тренируется в общей группе. На следующий матч он должен быть в заявке", - сообщил собеседник агентства.

В следующем матче "Монако" 30 января в гостях встретится с "Лансом" в 1/8 финала Кубка Франции. В матче 23-го тура чемпионата страны монегаски 5 февраля дома сыграют с "Лионом".

Головину 25 лет, он перешел в "Монако" из московского ЦСКА в июне 2018 года. Контракт футболиста истекает в июне 2024-го. В сезоне-2021/22 он сыграл в 23 матчах в разных турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

"Монако" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка в 21 матче. Отставание от занимающего первую строчку ПСЖ составляет 17 очков; от пятой позиции, на которой находится "Ренн", и зоны еврокубков - одно очко.