Первые представители штаба команды Олимпийского комитета России прибыли в Пекин

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первые восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР) прибыли в воскресенье в Пекин. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин.

"В Пекин прибыла первая группа из восьми официальных представителей Олимпийского комитета России, - сообщил Конокотин. - По прилете в аэропорт Пекина все прошли процедуры по тестированию на коронавирус. Все тесты отрицательные".

Всего российская делегация будет насчитывать 509 человек - это спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошли 217 спортсменов - 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.