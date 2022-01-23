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Олимпиада-2022 в Пекине

Первые представители штаба команды Олимпийского комитета России прибыли в Пекин

В столицу Олимпиады прилетели восемь представителей команды
© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первые восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР) прибыли в воскресенье в Пекин. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин.

"В Пекин прибыла первая группа из восьми официальных представителей Олимпийского комитета России, - сообщил Конокотин. - По прилете в аэропорт Пекина все прошли процедуры по тестированию на коронавирус. Все тесты отрицательные".

Всего российская делегация будет насчитывать 509 человек - это спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошли 217 спортсменов - 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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