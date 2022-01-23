Россиянка Демченко стала шестой в общем зачете Кубка мира по санному спорту

ТАСС, 23 января. Россиянка Виктория Демченко заняла шестое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту после заключительного этапа, в рамках которого проходил чемпионат Европы. Соревнования состоялись в швейцарском Санкт-Морице.

Победительницей этапа и чемпионкой Европы стала немка Натали Гайзенбергер с результатом 1 минута 48,190 секунды после двух попыток. Второе место заняла Маделайн Эгле из Австрии (отставание - 0,155 секунды), третье - Элина Витола из Латвии (+0,266). Россиянка Татьяна Иванова стала пятой (+0,663), Виктория Демченко - 11-й (+0,964), Екатерина Катникова - 14-й (+1,087).

В общем зачете Кубка мира по итогам всех 12 этапов победила Юлия Таубиц из Германии, набравшая 979 баллов. Второй стала Эгле (947), третьей - Гайзенбергер (772). Демченко заняла шестое место (444), Катникова - десятое (369), Иванова - 13-е (323).

Таубиц 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира, в том числе действующей чемпионкой в одиночных заездах. Спортсменка является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года.

Демченко 26 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира по санном спорту 2020 года в Сочи и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В сезона-2021/22 спортсменка заняла третье место на этапе Кубка мира в Сочи.

Этап Кубка мира в Санкт-Морице завершится 23 января.