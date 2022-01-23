Ольховский оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира, если продолжит показывать такую же игру, как на Открытом чемпионате Австралии. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

На данный момент Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, имея в активе 8 935 очков. Отставание от лидирующего серба Новака Джоковича составляет 2 080 очков. После Открытого чемпионата Австралии Джокович, пропускающий турнир из-за нарушения антиковидных мер, потеряет 2 000 очков, а Медведев в случае победы получит 800 и возглавит мировой рейтинг. На данный момент Медведев дошел до четвертого круга, где сыграет с американцем Максимом Кресси.

"Медведев изначально был одним из главных фаворитов и сейчас им является. Если он не сможет выиграть турнир, то вопрос лидерства в мировом рейтинге зависит от того, насколько успешно сыграют Новак и остальные соперники. Сезон только начинается. Если по ходу сезона он будет показывать такую же игру, все вполне реально", - сказал Ольховский.

Медведеву 25 лет, на его счету 13 титулов ATP. Россиянин является победителем US Open 2021 года. Ранее из российских теннисистов мировой рейтинг возглавляли Евгений Кафельников и Марат Сафин.