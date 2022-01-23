Ольховский: от российских теннисистов ожидали большего на Australian Open

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские теннисисты выложились на сто процентов на Australian Open, но от них ожидали большего. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в смешанном парном разряде Андрей Ольховский.

Россию в четвертом круге Australian Open в одиночном разряде представит только Даниил Медведев.

"Ожидали немного большего, но спорт есть спорт. Теннисисты выложились на сто процентов. Думаю, все хотели, чтобы на первой неделе выступили удачнее, но будем надеяться, что Медведев оправдает наши ожидания", - сказал Ольховский.

Также он прокомментировал перспективы шестой ракетки мира Андрея Рублева остаться в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов после поражения от хорвата Марина Чилича в третьем круге Australian Open. "Потеря очков не критична для Рублева, 300 очков - это не так много. Главное - найти уверенность, высокий уровень игры, а место в классификации придет. Если игра соответствует десятке сильнейших, то по итогу сезону там и окажешься", - отметил собеседник агентства.

Australian Open завершится 30 января.