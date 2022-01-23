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Зимние паралимпийские виды спорта

Российские паралимпийцы завоевали 63 медали на чемпионате мира по зимним видам спорта

Соревнования проходили в норвежском Лиллехаммере

ТАСС, 23 января. Сборная Паралимпийского комитета России (ПКР) заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по зимним видам спорта. Соревнования проходили в норвежском Лиллехаммере.

В активе российских паралимпийцев 63 медали - 21 золотая, 21 серебряная и 21 бронзовая. Второе место в общекомандном зачете заняла команда США (10-9-9), третьими стали паралимпийцы из Франции (10-5-4).

Шесть золотых медалей завоевал Владислав Лекомцев (класс "стоя"), став абсолютным чемпионом мира по лыжным гонкам и биатлону. Также абсолютной чемпионкой мира по биатлону стала Вера Хлызова (класс слабовидящих).

Чемпионат мира по зимним видам спорта проходил с 12 по 23 января. Соревнованиях проходили по четырем видам спорта - горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

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