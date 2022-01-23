Олимпийская чемпионка Ласицкене пропустит турнир "Битва полов" из-за простуды

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2021 года Мария Ласицкене не выступит на турнире по прыжкам в высоту "Битва полов" из-за простуды. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"У Марии не коронавирус, обыкновенная простуда, - сказала Назарова. - Что касается участия Марии в турнире 28 января в Карлсруэ, то ясность в этом вопросе, думаю, наступит не раньше завтрашнего дня".

Турнир "Битва полов" проходит с 2018 года в спортивном комплексе "Салют-Гераклион". Организатором турнира является Фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион". В "Битве полов" принимают участие мужчины и женщины. В состязании используется таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на точных статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин соответствует 2,40 м у мужчин.

Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали чемпионатов Европы.