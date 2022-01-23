Российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Все фигуристы сборной России, прибывающие в Красноярск на заключительный подготовительный сбор к Олимпиаде в Пекине, будут тестироваться на коронавирус в ежедневном режиме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Как ранее Коган сообщил ТАСС, в сборе в Красноярске примут участие все фигуристы, которые были основными и запасными на чемпионате Европы. На командные олимпийские соревнования спортсмены вылетят из Красноярска 1 февраля.

"Тестирование на COVID-19 всех, кто попадает в "пузырь" сбора, осуществляется сразу после прилета в Красноярске и далее в ежедневном режиме", - рассказал Коган.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила олимпийский состав сборной. В состав мужской команды вошли Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев, в число запасных включены Евгений Семененко и Петр Гуменник. В женскую команду вошли чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. Все спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе. В число запасных включены чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В соревнованиях спортивных пар выступят чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В запас включены Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. В танцах на льду Россию представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В число запасных включены Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Ранее стало известно, что власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. В заявлении сказано, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 - при тестировании в так называемых пузырях - строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.