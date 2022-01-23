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Фигурное катание

Фигурист Чха Хван Чон стал победителем Турнира четырех континентов

Вторым стал японец Кадзуки Томоно, третьим - его соотечественник Као Миура

ТАСС, 23 января. Фигурист из Южной Кореи Чха Хван Чон занял первое место на Турнире четырех континентов в мужском одиночном катании. Соревнования проходили в Таллине.

Южнокореец по сумме короткой и произвольной программ набрал 273,22 балла (98,96 - короткая программа + 174,26 - произвольная программа). Вторым стал японец Кадзуки Томоно, набравший в сумме 268,99 балла (97,10+171,89), третье место занял его соотечественник Као Миура (251,07; 88,37+162,70). Российские фигуристы в соревнованиях участия не принимали.

Чха Хван Чон впервые одержал победу на Турнире четырех континентов. Также на счету 20-летнего фигуриста бронза финала серии Гран-при сезона-2018/19 и третье место в финале юниорского Гран-при в сезоне-2016/17.

Следующий Турнир четырех континентов пройдет в 2023 году в Сиднее.

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