"Зенит" обыграл "Автодор" и вышел на второе место в таблице баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 23 января. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в гостях победил саратовский "Автодор" со счетом 93:75 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила в Саратове.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник "Автодора" Кенни Чери, набравший 19 очков. В составе "Зенита" по 18 очков набрали Билли Бэрон и Джордан Лойд.

Ранее команды уже встречались между собой в этом сезоне, тот матч прошел в Санкт-Петербурге 20 декабря 2021 года, "Автодор" победил со счетом 83:74.

Победа позволила "Зениту" обойти в турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Автодор" и выйти на второе место. В активе команды из Санкт-Петербурга девять побед в 12 матчах. У саратовской команды восемь побед в 11 играх, "Автодор" занимает четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч "Зенит" проведет в гостях против польского клуба "Зелена Гура" 14 февраля. "Автодор" 6 февраля в гостях сыграет с краснодарским "Локомотивом-Кубанью".