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Олимпиада-2022 в Пекине

В оргкомитете пекинской Олимпиады рассказали о борьбе с манипуляциями с тестами на ковид

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине будет использовать систему, которая позволит избежать манипуляций с тестами на коронавирус. Об этом журналистам заявил доктор Брайан Макклоски, председатель группы медицинских экспертов "Пекина-2022".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

"У нас стандартная система, которую применяют в больницах по всему миру, она включает в себя использование штрих-кодов. Благодаря ним можно отслеживать весь процесс и убедиться в том, что проба принадлежит конкретному человеку. Все находится в ведении лаборатории и контролируется властями Пекина, они применяют те же стандарты к безопасности штрих-кодов и целостности данных штрих-кодов, что и в любой другой стране мира", - сказал Макклоски.

"Стандартная программа, которая обеспечивает сохранность данных, гарантирует, что с результатами не будет манипуляций", - подчеркнул он.

Власти Китая в воскресенье выявили 72 случая заражения коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекин.

В воскресенье в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Шеф миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что все их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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