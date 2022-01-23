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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Йорин тер Морс завершила карьеру

Тер Морс является двукратной чемпионкой Олимпийских игр в Сочи
Йорин тер Морс EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Йорин тер Морс
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 23 января. Трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту нидерландка Йорин тер Морс приняла решение завершить карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"После более 16 лет соревнований на международном уровне в двух разных дисциплинах, это конец моей карьеры и начало чего-то очень хорошего, - написала тер Морс. - Огонь борьбы за наивысшие достижения погас. Я продолжаю находить конькобежный спорт очень красивым и до сих пор занимаюсь им с любовью, но на высшем уровне тоже должно быть стремление отдавать все. Его больше нет".

Тер Морс 32 года, она завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Сочи (1 500 м, командная гонка) и одну на Играх в Пхёнчхане (1 000 м). Также она стала бронзовым призером Олимпиады 2018 года в эстафете в шорт-треке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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