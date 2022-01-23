Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Йорин тер Морс завершила карьеру

ТАСС, 23 января. Трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту нидерландка Йорин тер Морс приняла решение завершить карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"После более 16 лет соревнований на международном уровне в двух разных дисциплинах, это конец моей карьеры и начало чего-то очень хорошего, - написала тер Морс. - Огонь борьбы за наивысшие достижения погас. Я продолжаю находить конькобежный спорт очень красивым и до сих пор занимаюсь им с любовью, но на высшем уровне тоже должно быть стремление отдавать все. Его больше нет".

Тер Морс 32 года, она завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Сочи (1 500 м, командная гонка) и одну на Играх в Пхёнчхане (1 000 м). Также она стала бронзовым призером Олимпиады 2018 года в эстафете в шорт-треке.