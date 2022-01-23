Илья Иванюк стал победителем московского турнира по прыжкам в высоту "Битва полов"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк одержал победу на смешанном турнире прыгунов в высоту "Битва полов", который проходил в Москве. 28-летний спортсмен взял высоту 2,23 метра и набрал 1 117 очков.

Второе, третье и четвертое места заняли Михаил Акименко и Матвей Тычинкин, которые сумели прыгнуть на 2,18 м (1 072 очка), а также победительница юниорского мирового первенства Наталья Спиридонова (1,85 м и 1 072 очка).

Турнир проходил на малой арене "Салют-Гераклион", в нем из-за болезни не смогла принять участие олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, побеждавшая в трех предыдущих "Битвах полов".

В одном турнире принимали участие мужчины и женщины. В состязании использовалась таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин равняются мужским 2,40 м. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 м) оценивается в 1 299 очков, у мужчин (2,43 м) - в 1 296.