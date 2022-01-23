Победитель "Битвы полов" Иванюк назвал грустной новостью отсутствие на турнире Ласицкене

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Победитель пятого турнира по прыжкам в высоту "Битва полов" Илья Иванюк пожелал здоровья Марии Ласицкене, пропустившей из-за простуды воскресные соревнования. Об этом Иванюк заявил на церемонии награждения.

Иванюк победил на смешанном турнире с результатом 2,23 метра (1 117 очков). Второе, третье и четвертое места заняли Михаил Акименко и Матвей Тычинкин, которые сумели прыгнуть на 2,18 м (1 072 очка), а также победительница юниорского мирового первенства Наталья Спиридонова (1,85 м и 1 072 очка). На "Битву полов" была также заявлена олимпийская чемпионка Ласицкене, снявшаяся с соревнований в последний момент.

"Сегодня, как пришел на разминку, узнал грустную новость, что не придет Мария Ласицкене, - сказал Иванюк. - Расстроился, у нас должен был быть междусобойчик. Хочу пожелать Маше здоровья".

Ласицкене побеждала в "Битвах полов" в 2019-2021 годах.

В одном турнире принимали участие мужчины и женщины. В состязании использовалась таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин равняются мужским 2,40 м. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 м) оценивается в 1 299 очков, у мужчин (2,43) - в 1 296.