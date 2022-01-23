Инсинье вышел на третье место по количеству голов за "Наполи", сравнявшись с Марадоной

ТАСС, 23 января. "Наполи" победил "Салернитану" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Забитыми мячами в составе клуба из Неаполя отметились Жуан (17-я минута), Дрис Мертенс (45+3, пенальти), Амир Рахмани (47) и Лоренцо Инсинье (53), у "Салернитаны" отличился Федерико Бонаццоли (33).

Инсинье забил 115-й гол за "Наполи", сравнявшись по этому показателю с аргентинцем Диего Марадоной. Больше мячей за "Наполи" забили только словак Марек Гамшик (121) и бельгиец Мертенс (145).

Ранее стало известно, что 30-летний Инсинье подписал четырехлетний контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Торонто". Футболист присоединится к команде 1 июля 2022 года, когда у него закончится контракт с "Наполи", за который он выступает с 2009 года. Инсинье провел за клуб 417 матчей, в составе "Наполи" он дважды стал победителем Кубка Италии и один раз - обладателем суперкубка страны. Летом 2021 года вместе с национальной командой выиграл чемпионат Европы.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он провел 257 матчей, дважды стал чемпионом Италии, по одному разу - обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА.

"Наполи" одержал третью победу подряд в чемпионате и располагается на второй строчке в таблице, набрав 49 очков в 23 матчах. "Салернитана" замыкает таблицу, расположившись на 20-й строчке с 10 очками в 22 матчах. В следующем матче "Наполи" на выезде встретится с "Венецией" 6 февраля, "Салернитана" в этот же день примет "Специю".