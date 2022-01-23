Иванюк считает, что проблем в получении визы для участия в чемпионате мира в США не будет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк рассчитывает на отсутствие каких-либо препятствий в получении американской въездной визы для поездки на летний чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В настоящее время граждане России не имеют возможности получить въездные визы в США на территории своей страны и вынуждены решать эти вопросы в американских посольствах и консульствах, которые находятся за границей. Из-за проблем с получением американских виз в августе не смогли выступить на турнире в США олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер Игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

"Я о получении американской визы еще не думал, - признался Иванюк. - Но вообще Себастьян Коу (президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций - прим. ТАСС) в своем интервью, насколько я знаю, заверил, что проблем с визами не будет для тех спортсменов, которые будут представлять Россию на этих соревнованиях. Не должно быть проблем, я почему-то склонен этому доверять и не беспокоиться".

"Да, были некие "загоны", я искал варианты, где можно сделать визы. Но, прочитав это интервью, я расслабился, будем решать проблемы по мере поступления", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Юджине пройдет с 15 по 24 июля. На предыдущем мировом первенстве, проходившем в Катаре, Иванюк выиграл бронзовую награду.