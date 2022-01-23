Иванюк заявил, что рассчитывает прыгать высоко на всех главных стартах 2022 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк, имеющий выполненные нормативы для участия в зимнем и летнем мировых первенствах, рассчитывает показать хорошие результаты на всех главных турнирах 2022 года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"В зимнем сезоне задача дожить до летнего, - заметил Иванюк. - Но совсем скоро будет чемпионат мира в помещении, где мне хотелось бы выступить максимально хорошо. А летний сезон будет вообще прекрасным, здесь и чемпионат мира, и финал Бриллиантовой лиги, и чемпионат Европы. Если сил хватит, хотелось бы выступить на всех турнирах и показать там хорошие результаты".

Чемпионат мира в помещении пройдет в Белграде с 18 по 20 марта, летнее мировое первенство - с 15 по 24 июля в американском Юджине, чемпионат Европы - с 15 по 21 августа в Мюнхене.

Как сообщил ранее ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, первый международный старт у Иванюка запланирован на 2 февраля, в этот день он должен принять участие в турнире в итальянском Удине.