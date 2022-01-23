Петкович продолжит возглавлять мужскую сборную России по гандболу после чемпионата Европы

В воскресенье российские гандболисты сыграли вничью с поляками в матче основного раунда чемпионата Европы, что лишило их возможности выйти в полуфинал турнира. Сборная сохраняет шанс занять пятое место. Два года назад, на прошлом чемпионате Европы, россияне заняли 22-е место.

"Команда оставляет самое приятное впечатление, впервые за шесть с половиной лет, что я работаю в федерации, мне не стыдно за мужскую сборную России, - сказал Шишкарев. - Я получаю огромное количество звонков поддержки, многие болельщики поняли, что мужской гандбол ничем не хуже, чем женский, и если команда играет по-настоящему - с волей, с отдачей, с желанием победить, то такие матчи можно смотреть с удовольствием".

"Нет никаких сомнений в компетенции Велимира, в его желании работать. Очевидно, что он умеет поднимать ребят на баррикады, выжимать из команды все. Я вижу взаимное доверие, это дорогого стоит", - добавил глава федерации, отметив, что специалист продолжит работать со сборной после чемпионата Европы.

Петковичу 65 лет, сборную России он возглавил в марте 2020 года. В январе 2021 года команда под его руководством заняла 14-е место на чемпионате мира.