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Чемпионат Европы по гандболу

Гол Косоротова в ворота поляков войдет в историю мирового гандбола, считает Шишкарев

В воскресенье российская команда сыграла вничью со сборной Польши в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Гол игрока сборной России Сергея Марка Косоротова на последних секундах матча чемпионата Европы с поляками войдет в историю мирового гандбола. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В воскресенье российские гандболисты сыграли вничью с поляками в матче основного раунда чемпионата Европы (29:29), что лишило их возможности выйти в полуфинал турнира. Счет команда сравняла благодаря броску Косоротова практически с центра площадки, он был нанесен за секунду до окончания матча.

"Перед началом турнира, когда я говорил о боевом духе, о сплоченности команды, о взаимопонимании и гордости за страну, я упомянул и об удаче. Удача разучилась любить сборную России. Без нее тоже не бывает результата. Вспомните матч с Испанией, бросок в каркас ворот с решающего семиметрового - это что? Отсутствие мастерства? Конечно же, нет. Сегодня Даниил Шишкарев не реализовал множество моментов, не может мастер такого уровня не забросить такое количество мячей", - сказал Шишкарев.

"С другой стороны, были невероятные голы, которые забивали Дмитрий Санталов, Дмитрий Житников. Сергей Марк Косоротов сегодня стал автором гола, который войдет в историю не только этого чемпионата Европы, а всего мирового гандбола. Но чего-то все равно не хватало", - отметил он.

Шишкарев также отметил, что на результат команды серьезно повлияли случаи заражения коронавирусом. "Да, мы не одни оказались в такой ситуации, но скамейка состоявшихся мастеров у нас слишком короткая, поэтому нам важна каждая боевая единица. Нам просто банально не повезло", - заметил глава федерации.

"А команду ругать не за что, она впервые за долгие годы показала, что мужской гандбол жив, что команда может добиваться самых высоких результатов", - подчеркнул он.

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