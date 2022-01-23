Гол Косоротова в ворота поляков войдет в историю мирового гандбола, считает Шишкарев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Гол игрока сборной России Сергея Марка Косоротова на последних секундах матча чемпионата Европы с поляками войдет в историю мирового гандбола. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В воскресенье российские гандболисты сыграли вничью с поляками в матче основного раунда чемпионата Европы (29:29), что лишило их возможности выйти в полуфинал турнира. Счет команда сравняла благодаря броску Косоротова практически с центра площадки, он был нанесен за секунду до окончания матча.

"Перед началом турнира, когда я говорил о боевом духе, о сплоченности команды, о взаимопонимании и гордости за страну, я упомянул и об удаче. Удача разучилась любить сборную России. Без нее тоже не бывает результата. Вспомните матч с Испанией, бросок в каркас ворот с решающего семиметрового - это что? Отсутствие мастерства? Конечно же, нет. Сегодня Даниил Шишкарев не реализовал множество моментов, не может мастер такого уровня не забросить такое количество мячей", - сказал Шишкарев.