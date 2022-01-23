"Реал" в дополнительное время спасся от поражения в матче чемпионата Испании с "Эльче"

ТАСС, 23 января. Футболисты мадридского "Реала" сыграли вничью с "Эльче" со счетом 2:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

В составе "Эльче" голы забили Лукас Бойе (42-я минута) и Пере Милья (76). У "Реала" отличились Лука Модрич (82, с пенальти) и Эдер Милитао (90+2).

На 33-й минуте встречи в ворота "Эльче" был назначен пенальти, но нападающий Карим Бензема впервые в качестве игрока "Реала" не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, прервав серию из 16 забитых мячей.

"Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. "Эльче" идет 15-м, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 6 февраля дома сыграют с "Гранадой", а 3 февраля проведут гостевую встречу в рамках четвертьфинала Кубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао. "Эльче" в 23-м туре чемпионата страны 5 февраля примет "Алавес".