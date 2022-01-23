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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк прокомментировал состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в столице Китая начнется 9 февраля
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею должен правильно расставить на льду игроков, вошедших в окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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"Тренеры решают так, значит, верят в них, так всегда было, - сказал Третьяк. - Тренерский штаб опытный, считает, что этот состав способен выиграть Олимпиаду. Теперь самое главное - расставить игроков правильно, в этом их мастерство".

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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