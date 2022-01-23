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Олимпиада-2022 в Пекине

Ковальчук: состав сборной России по хоккею на Олимпиаду может измениться до 8 февраля

В воскресенье был объявлен состав российской команды на Олимпийские игры, в который вошел 31 хоккеист
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Окончательная заявка сборной России по хоккею на олимпийский турнир будет сформирована 8 февраля. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

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В воскресенье был оглашен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В него вошел 31 человек, шесть из которых являются запасными.

"До 8-го числа у нас есть возможность поменять любого игрока. Мы объяснили ребятам - 7-8 февраля будет объявлен окончательный состав. У всех, кто в обойме, есть шанс проявить себя. 17 дней до первой игры. Вы понимаете, что в связи с ситуацией, которая происходит, мы рассчитываем на 31 кандидата. Нам надо было сохранить баланс, учитывая краткосрочность игр", - отметил Ковальчук.

"Мы не можем дать никаких гарантий. Все будет понятно за 24 часа до первой игры - кто попадет в заявку. Давайте дождемся, дай бог, чтобы у всех были отрицательные тесты [на коронавирус]", - добавил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Сборная России начнет олимпийский хоккейный турнир 9 февраля матчем с командой Швейцарии.

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