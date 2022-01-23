Плющев: успех российских хоккеистов на Олимпиаде будет зависеть и от составов соперников

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Успех сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине будет зависеть не только от команды, но и от того, в каких составах приедут соперники. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

В воскресенье был оглашен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В него вошел 31 человек, шесть из которых являются запасными.

"Это решение тренерского штаба, насколько состав оптимален, увидим на Олимпиаде. У каждого тренерского штаба есть свое мнение. То, что они выбрали именно этих игроков, это их видение, у нас в штабе творческие люди. Другой тренерский штаб мог выбрать другой состав, не принципиально отличный, но другой - все зависит от полета их мысли", - сказал Плющев.

Также эксперт оценил шансы сборной России выиграть турнир. "Бороться за золото могут все, но это не значит, что все его выиграют. Здесь многое будет зависеть не от того, кого мы выбрали, а кого привезут наши соперники. Вспомните, четыре года назад мы выиграли Олимпиаду, но потом на чемпионате мира показали слабый результат. Но возможность побороться за золотую медаль, конечно, будет", - отметил собеседник агентства.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).