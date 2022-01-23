Жамнов заявил, что его не беспокоит статистика хоккеистов сборной России в КХЛ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова не беспокоит индивидуальная статистика игроков национальной команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он заявил журналистам.

Ковальчук: состав сборной России по хоккею на Олимпиаду может измениться до 8 февраля

В воскресенье был оглашен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В него вошел 31 человек, шесть из которых являются запасными.

"Индивидуальные цифры игроков сборной России в КХЛ меня не беспокоят, - сказал Жамнов. - Меня больше интересует, как игроки выполняют мои задания на тренировках. Для меня важно создать хороший коллектив, который будет способен показать достойный результат на предстоящих Олимпийских играх".

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).