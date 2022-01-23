Жамнов: хоккеист "Спартака" Никишин прогрессирует и заслужил выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Александр Никишин добился прогресса и заслужил право быть в составе сборной России по хоккею на Олимпийские игры. Об этом заявил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

20-летний Никишин дебютировал в сборной России на Кубке Первого канала, который прошел в декабре.

"Никишин прогрессирует, для меня это не удивление - давно знаю его по "Спартаку". Парень довольно-таки перспективный, вижу, как он относится к делу. Думаю, он заслужил место в сборной. Для него это первая Олимпиада, он довольно молодой", - отметил Жамнов.

В состав сборной России не попали олимпийский чемпион 2018 года защитник Алексей Марченко и игрок обороны "Локомотива" Рушан Рафиков.

"У нас есть тренеры по защитникам, они просматривали всех кандидатов, они знают, кто находится в обойме - каждый из них заслужил место в сборной. Учитывая нюансы катания, задачи, которые перед ними ставил тренерский штаб, выбор пал на этих ребят. Вы сами понимаете, как пары составляются", - сказал Жамнов.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).