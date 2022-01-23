Ковальчук уверен, что Овечкин и Малкин смогут сохранить форму до следующей Олимпиады

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Александр Овечкин и Евгений Малкин смогут сохранить форму и мастерство до Олимпийских игр 2026 года. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

22 декабря Национальная хоккейная лига объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Мы постоянно общаемся и с Александром, и с Евгением, ребята очень сильно расстроились. Саша не общался до последних дней, предпринимал все попытки поговорить с хозяином, с генменеджером. Сказал, если такие обстоятельства, значит, им играть до Милана, сказал, что в 2026 году они точно поедут туда. Уверен, у них хватит сил, здоровья и мастерства, чтобы быть в такой же спортивной форме, в какой они находятся сейчас", - сказал Ковальчук.

36-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли, трехкратным чемпионом мира. В его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Малкину 35 лет. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Малкин завоевал две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.