Жамнов: отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде является большим минусом для мирового хоккея

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Отсутствие на Олимпиаде в Пекине игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является большим минусом, поскольку многие сильнейшие хоккеисты разных стран пропустят турнир. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Мужской олимпийский турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. Второй раз подряд игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде.

"Отсутствие игроков НХЛ - это большой минус для мирового хоккея, - сказал Жамнов. - Всегда хочется, чтобы на таких соревнованиях, как Олимпиада, приезжали сильнейшие игроки со всех стран. Золотая медаль Игр - это на всю жизнь. Перед тренерским штабом сборной России стоит большая ответственность - защитить чемпионство и честь нашей команды".

Российские хоккеисты являются действующими победителями олимпийского хоккейного турнира. Сборная России на групповом этапе предстоящих Игр в Пекине сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).