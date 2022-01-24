Дебютный гол Рамоса помог ПСЖ победить "Реймс" в матче чемпионата Франции по футболу

РААААМОС! Теперь у Серхио столько же голов за «ПСЖ» в Лиге 1, сколько у Месси. Ну и кто тут теперь главный GOAT Парижа? pic.twitter.com/3bkUmc5VF4

Рамос подписал контракт с ПСЖ 8 июля, но из-за травм провел за клуб лишь пять матчей в различных турнирах. Гол в ворота "Реймса" стал дебютным для 35-летнего испанского защитника в составе парижской команды.

ПСЖ продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 матчей (восемь побед, пять ничьих), в последний раз подопечные Маурисио Почеттино терпели поражение в первенстве Франции 3 октября в гостевом матче девятого тура против "Ренна" (0:2).

Парижский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 53 очка. "Реймс" идет 14-м, имея в активе 24 очка.

В следующем туре ПСЖ 6 февраля в гостях сыграет с "Лиллем", а 31 января дома примет "Ниццу" в матче 1/8 финала Кубка Франции. "Реймс" в 23-м туре первенства страны 6 февраля на домашнем поле проведет матч с "Бордо", а 29 января дома встретится с "Бастией" в 1/8 финала Кубка Франции.