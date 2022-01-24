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Футбол в Италии

"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Нападающий "Милана" Рафаэль Леао и полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Нападающий "Милана" Рафаэль Леао и полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 24 января. Футболисты "Милана" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии.

"Ювентус" продлил беспроигрышную серию до девяти матчей (шесть побед, три ничьи), в последний раз подопечные Массимилиано Аллегри проигрывали 27 ноября в домашнем матче 14-го тура против "Аталанты" (0:1). Впервые с 1 декабря 2017 года встреча между "Миланом" и "Ювентусом" в чемпионате Италии завершилась безрезультативной ничьей.

"Милан" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков в 23 матчах. "Ювентус" идет пятым, имея в активе 42 очка после 23 встреч.

В следующем туре "Милан" 6 февраля в гостях сыграет с "Интером", а "Ювентус" в этот же день дома примет "Верону".

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