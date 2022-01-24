В состав сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли 25 хоккеистов основы и шесть запасных

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России назвала состав национальной сборной на Олимпийские игры в Пекине, в него вошли 25 игроков основы и еще шесть запасных. Расширенный состав из 37 хоккеистов был объявлен 17 января, а окончательный - в воскресенье в прямом эфире программы "Время" на Первом канале.

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В китайскую столицу должны поехать следующие игроки основного состава: вратари - Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"); нападающие - Артем Анисимов ("Локомотив"), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Артур Каюмов ("Локомотив"), Андрей Чибисов ("Металлург"). В основном составе отсутствует второй бомбардир чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Кузьменко, который значится в списке запасных. Помимо Кузьменко (СКА), в число запасных входят вратарь Дмитрий Шугаев ("Северсталь"), защитник Семен Чистяков ("Авангард"), нападающие Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Владимир Ткачев ("Трактор") и Станислав Галиев ("Динамо", Москва). Таким образом, в окончательный состав из расширенного не вошли голкипер Ярослав Аскаров (СКА), защитники Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Даниил Пыленков (СКА), Дмитрий Вишневский ("Спартак") и нападающий Антон Бурдасов (СКА). Состав может измениться до 8 февраля Согласно регламенту, каждая команда может сделать замены. Изначально сообщалось, что изменения в составах до старта Олимпиады в Пекине могут проводиться в случаях травм, нарушений антидопинговых правил, положительных тестов на коронавирус. Однако, как понятно из слов генменеджера команды Ильи Ковальчука, замены можно делать и по усмотрению штаба сборной, поэтому весь состав, включая запасных, отправится в Пекин.

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"Мы объяснили ребятам - 7-8 февраля будет объявлен окончательный состав. У всех, кто в обойме, есть шанс проявить себя - 17 дней до первой игры. Вы понимаете, что в связи с ситуацией, которая происходит, мы рассчитываем на 31 кандидата, нам надо было сохранить баланс, учитывая краткосрочность игр", - рассказал журналистам Ковальчук. Что касается капитана сборной, то вопрос должен решиться на неделе с 24 по 30 января при участии игроков команды. В состав не попал один из лучших снайперов КХЛ этого сезона Бурдасов, забросивший 23 шайбы в 41 игре регулярного чемпионата. Нет в составе и самого ценного игрока Кубка Гагарина прошлого года форварда "Авангарда" Сергея Толчинского. "Нам нужно создать боевую команду, чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене, мы не видим места. Та же самая ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, если говорить честно, не впечатлила его [Толчинского] игра на Кубке Первого канала", - пояснил Жамнов.

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Главный тренер при этом опроверг информацию, что не включать Толчинского в команду настоятельно рекомендовал советник Жамнова и президент ЦСКА Игорь Есмантович, учитывая, что форвард "Авангарда" после победы в прошлогоднем плей-офф произносил оскорбительные кричалки в адрес бывшего клуба. "Если вы думаете, что из-за этого, - вы ошибаетесь. Не знаю, кто это запустил в прессу, что мы его не взяли. Я вообще эти кричалки не слышал, я не знаю, о чем идет речь, честно", - сказал Жамнов. Ковальчук, в прошлом сезоне выступавший за "Авангард", вспомнил, что слышал эти кричалки, но он заявил, что Толчинский не по этой причине не поедет на Олимпиаду. В резерве также оказался центрфорвард Александр Кадейкин из "Салавата Юлаева", набравший 31 очко (11 шайб + 20 передач) в 43 играх сезона. По нему предметно Жамнов не высказался, отметив, что по-прежнему каждый хоккеист из объявленного состава имеет шанс до начала турнира быть заявленным на Олимпиаду. В Пекин команда отправится с Каменским и без Есмантовича Главный тренер сборной также рассказал, почему в финальном списке оказался защитник "Спартака" Александр Никишин. "Никишин прогрессирует, для меня это не удивление - давно знаю его по "Спартаку". Парень довольно-таки перспективный, вижу, как он относится к делу. Думаю, он заслужил место в сборной, для него это первая Олимпиада, он довольно молодой", - подчеркнул главный тренер.

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