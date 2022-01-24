СМИ: боксер Джошуа может принять €18 млн отступных, чтобы дать Усику сразиться с Фьюри

ТАСС, 24 января. Британский боксер Энтони Джошуа, выступающий в супертяжелом весе, может отказаться от реванша с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) украинцем Александром Усиком за 15 млн фунтов стерлингов (около €18 млн - прим. ТАСС), чтобы дать украинцу сразиться с британским чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом поединке в Лондоне, сложив с себя полномочия чемпиона мира по трем престижным версиям. В контракте на бой был прописан пункт о матч-реванше. 10 октября промоутер, представляющий интересы Джошуа, Эдди Хирн сообщил стриминговому сервису DAZN, что бой-реванш между боксерами состоится в начале весны 2022 года.

По информации The Telegraph, бывший чемпион готов отказаться от реванша с украинцем, чтобы тот встретился с Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок должен пройти в одной из стран Ближнего Востока весной. За это решение Джошуа получит €18 млн отступных. Сообщается, что сам британец в дальнейшем намерен встретиться с победителем боя Фьюри-Усик.

35-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В активе 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения. У 33-летнего Фьюри 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья.