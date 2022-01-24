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НБА

Дабл-дабл Эмбиида помог "Филадельфии" победить "Сан-Антонио" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 115:109
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия" Джоэл Эмбиид AP Photo/Chris Szagola
Описание
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия" Джоэл Эмбиид
© AP Photo/Chris Szagola

ТАСС, 24 января. "Филадельфия" в гостях победила "Сан-Антонио" со счетом 115:109 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дабл-дабл в составе победителей оформил центровой Джоэл Эмбиид, набравший 38 очков и сделавший 12 подборов. У "Сан-Антонио" самым результативным стал центровой Якоб Пелтль с 25 очками и 10 подборами.

"Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 27 побед в 46 играх. "Сан-Антонио" идет 13-м на Западе с 17 выигранными матчами из 47.

В следующей встрече "Филадельфия" примет "Нью-Орлеан" 26 января, "Сан-Антонио" в этот же день в гостях сыграет с "Хьюстоном".

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