Дабл-дабл Эмбиида помог "Филадельфии" победить "Сан-Антонио" в матче НБА

Дабл-дабл в составе победителей оформил центровой Джоэл Эмбиид, набравший 38 очков и сделавший 12 подборов. У "Сан-Антонио" самым результативным стал центровой Якоб Пелтль с 25 очками и 10 подборами.

ТАСС, 24 января. "Филадельфия" в гостях победила "Сан-Антонио" со счетом 115:109 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 27 побед в 46 играх. "Сан-Антонио" идет 13-м на Западе с 17 выигранными матчами из 47.

В следующей встрече "Филадельфия" примет "Нью-Орлеан" 26 января, "Сан-Антонио" в этот же день в гостях сыграет с "Хьюстоном".