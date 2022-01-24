"Флорида" проиграла "Сиэтлу" в матче НХЛ

ТАСС, 24 января. "Флорида" в гостях уступила "Сиэтлу" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Маркус Йоханссон (26-я минута), Янни Гурд (31), Колин Блэкуэлл (31), Мэйсон Эпплтон (41) и Калле Ярнкрок (60). У проигравших отличились Энтони Дюклер (5), Джонатан Юбердо (33), Александр Барков (35). Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28.

"Флорида" продолжает лидировать в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 61 очком в 42 играх. "Сиэтл" идет последним в Тихоокеанском дивизионе, набрав 30 очков после 41 встречи.

В следующем матче "Флорида" 26 января на выезде сыграет с "Виннипегом", "Сиэтл" в этот же день примет "Нэшвилл".