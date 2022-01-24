"Сент-Луис" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ. Тарасенко сделал две голевые передачи

ТАСС, 24 января. "Сент-Луис" со счетом 3:1 на выезде обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джастин Фолк (19-я минута), Брэйден Шенн (24) и Джордан Кайру (37). У проигравших отличился Таннер Пирсон (17).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился двумя голевыми передачами, он набрал 38 очков (14 голов + 24 результативные) в 37 матчах нынешнего сезона. Запасным вратарем "Ванкувера" на матч был заявлен голкипер команды университета Британской Колумбии. Четыре вратаря системы канадского клуба заразились коронавирусом.

Главный тренер "Ванкувера" Брюс Будро провел 1 000-й матч в НХЛ. Он возглавил "Ванкувер" по ходу нынешнего сезона, ранее специалист работал в "Вашингтоне", "Анахайме" и "Миннесоте".

"Сент-Луис" набрал 55 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Ванкувер" с 40 очками после 41 игры располагается на седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Сент-Луис" 25 января на выезде сыграет с "Калгари", а "Ванкувер" днем позднее примет "Эдмонтон".