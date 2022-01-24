В "Роторе" довольны первым периодом работы тренера Куликова

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выводы о работе нового главного тренера футбольного клуба "Ротор" Артема Куликова делать рано, но радует то, что он работает с командой с первого зимнего сбора. Об этом ТАСС заявил генеральный директор волгоградцев Андрей Рекечинский.

"Ротор" по итогам первой части сезона-2021/22 в первом дивизионе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) располагается на 17-й строчке, набрав в 25 матчах 24 очка. Отставание от 16-й позиции и зоны сохранения места во втором по силе дивизионе российского футбола составляет одно очко.

"Сегодня команда отправляется на второй сбор, он пройдет в Турции, - сказал Рекечинский. - На первом сборе, который мы провели в Крымске, удалось выполнить все запланированное - мы, можно сказать, заложили фундамент для весеннего отрезка сезона. Завершили сбор контрольным матчем с футбольным клубом "Виста", выиграли его со счетом 3:0; понятно, что это игра во время подготовительного периода, не будем придавать слишком большого значения результату, но победа всегда приятна, пускай и в товарищеской встрече. Ряд контрольных матчей проведем также на втором и третьем сборах".

В середине ноября 2021 года "Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Уже после завершения первой части сезона, 6 декабря, руководство клуба из Волгограда объявило о том, что командой будет руководить Артем Куликов. До этого специалист с 2019 по 2021 год работал в академии "Краснодара", также он тренировал "Энергию" из Волжского, волгоградскую "Олимпию", новочеркасский МИТОС, пензенский "Зенит", а также московский "Велес".

"Как оцениваем работу нового главного тренера? Пока слишком рано делать выводы, но радует то, что Артем Куликов работает с командой с первого сбора. В декабре он познакомился с командой заочно, а теперь весь подготовительный период пройдет под его руководством. Это большой плюс", - продолжил генеральный директор "Ротора".

Зимняя селекция "Ротора"

"Будут ли трансферные новости? Работа в этом направлении у нас ведется постоянно. Давайте пока обойдемся без конкретных фамилий, но ожидаем, что будет точечное усиление, а с кем-то из игроков, наоборот, расстанемся. Когда будет все оформлено документально, обязательно об этом сообщим", - подчеркнул собеседник агентства.

"В то же время хочу сказать, что тот состав, которым мы располагаем на сегодняшний день, позволяет рассчитывать на хорошее выступление весной. Уверен, что у нас квалифицированные футболисты, способные добиваться результата. Осенью слишком большое количество травм привело к тому, что мы, по сути, так и не смогли сыграть оптимальным составом, поэтому сейчас первоочередная задача состоит в том, чтобы все травмированные вернулись в строй и набрали форму. Очень надеемся, что весной тренерский штаб сможет рассчитывать на всех футболистов. Уверен, в таком случае мы сможем подняться в турнирной таблице", - резюмировал Рекечинский.

До конца сезона-2021/22 "Ротору" в первом дивизионе первенства ФНЛ предстоит провести 13 матчей. Первый из них, в 26-м туре, состоится 6 марта. Соперником волгоградцев станет томская "Томь".

Первый официальный матч в 2022 году "Ротор" проведет в период с 1 по 3 марта. В один из этих дней команда под руководством Куликова на выезде сыграет с казанским "Рубином" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Точная дата встречи будет определена позднее.