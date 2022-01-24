Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили среди прибывших на Олимпиаду

ТАСС, 24 января. Власти Китая выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении оргкомитета.

23 января в Китай прибыли 529 человек, из них 153 спортсмена и официальных лиц и 376 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено четыре новых случая заражения, один положительный результат - среди спортсменов и официальных лиц, три - среди представителей заинтересованных сторон. Еще два случая заражения были выявлены среди ранее прибывших на Олимпиаду, их подтверждающие тесты дали положительный результат.

В воскресенье в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.