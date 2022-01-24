Николаев поставил себе задачу догнать и перегнать Чагина по количеству побед на "Дакаре"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилот команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев поставил себе задачу опередить руководителя коллектива Владимира Чагина по количеству побед на ралли-марафоне "Дакар". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Николаев является пятикратным победителем "Дакара", Чагин - семикратным.

"Я ни от кого не скрываю, нам Владимир Геннадьевич [Чагин] ее (цель - прим. ТАСС) поставил, - сказал Николаев. - Он семикратный победитель "Дакара", и ему, как любому учителю, тренеру, хотелось бы, чтобы ученик его превзошел, и он нам в этом помогает. Поэтому для меня задача - его догнать и, если получится, перегнать. Мы будем стараться, но если не получится, значит, так должно быть".

"А так хотелось бы быть полезным команде в подготовке следующего поколения пилотов, чем сейчас уже занимаюсь", - добавил он.

На "Дакаре" 2022 года экипаж Николаева занял второе место.