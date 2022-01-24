Футболисты "Спартака" Кофрие, Маслов и Понсе тренируются по индивидуальной программе

ТАСС, 24 января. Защитники московского футбольного клуба "Спартак" Максимилиано Кофрие и Павел Маслов, а также нападающий Эсекиэль Понсе тренируются на сборах команды в ОАЭ по индивидуальной программе. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

"Спартак" находится на сборе с 17 января, он завершится 29 января. Второй сбор пройдет в ОАЭ с 1 по 12 февраля.

У 24-летнего Кофрие микроповреждение, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он сыграл за московский клуб десять матчей и отдал одну результативную передачу. Маслову 21 год, защитник восстанавливается после травмы и пока не провел ни одного матча. 24-летний Понсе в октябре 2021 года перенес операцию на колене, в текущем сезоне нападающий провел 11 матчей за "Спартак", забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 26 февраля.