Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

ТАСС, 24 января. Россиянин Даниил Медведев победил американца Максима Кресси в матче четвертого круга Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. В третьем сете россиянин брал медицинский перерыв из-за болей в спине. За выход в полуфинал турнира Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер посева).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой организации. Россиянин является победителем US Open 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.

Кресси 24 года, он располагается на 70-м месте в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах ATP. Выход в четвертый круг Australian Open стал для американца лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.