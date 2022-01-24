В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с бойкотом болельщиков из-за Fan ID

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" имеют право выразить свою позицию по ситуации с введением закона о Fan ID объявлением бойкота матчей. Такое мнение журналистам высказали в пресс-службе "Спартака".

Ранее фанатские объединения "Спартака" приняли решение бойкотировать матчи клуба в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и других турнирах, где для посещения требуется Fan ID.

"Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики "Спартака" - лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме", - заявили в пресс-службе "Спартака".

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 26 февраля.