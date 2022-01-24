Николаев рассказал, почему помог Сотникову, лишив себя шанса на победу в "Дакаре"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проехать мимо застрявшего в песках экипажа Дмитрия Сотникова на ралли-марафоне "Дакар" было бы не в духе команды "Камаз-мастер". Об этом в интервью ТАСС рассказал пилот команды Эдуард Николаев.

На предпоследнем этапе ралли-рейда 2022 года Николаев остановился помочь застрявшему в песках Сотникову, который в итоге стал победителем "Дакара". Николаев занял второе место.

"В этом году многие задают вопрос по поводу того, что мы вытащили экипаж Дмитрия Сотникова, выдернули его из песков, - сказал Николаев. - Нам говорят, что можно было проехать мимо и наш экипаж занял бы первое место, но это было бы не по-нашему. Мы реально команда, для нас это не просто слова, мы тем самым подаем пример для будущих поколений".

Пилот рассказал, за счет чего "Камаз-мастер" сохраняет доминирование на "Дакаре" в зачете грузовиков. "Нам удается так долго побеждать за счет правильной стратегии, которую у истоков поставили основатели команды, сейчас Владимир Геннадьевич (Чагин, руководитель команды - прим. ТАСС) все держит под контролем, нас учит, - рассказал Николаев. - Он видит, что дальше мы должны перенимать опыт и вести команду. Мы делаем все возможное, чтобы все было по-командному. Так мы и говорим: "Это по-командному, это традиции" - начиная с подготовки людей, их работы, отношения и немаловажно - чистоты и порядка".

"Мы много уделяем этому внимания при подготовке. Многие, кто к нам приезжает, всегда удивляются, как у нас все чисто, аккуратно. В целом [удивляются] стратегии, как добиться результата, вести борьбу на трассе, и командному духу", - добавил Николаев.