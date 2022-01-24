Николаев: лидерство "Камаз-мастер" не должно оттолкнуть болельщиков от просмотра "Дакара"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Лидерство российской команды "Камаз-мастер" не лишит болельщиков интереса смотреть ралли-марафон "Дакар" в зачете грузовиков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал пилот команды Эдуард Николаев.

На "Дакаре" 2022 года экипажи "Камаз-мастер" заняли первые четыре места. Всего команда 19 раз побеждала в ралли-марафоне.

"Думаю, лидерство нашей команды не оттолкнет болельщиков, потому что у нас появляются новые кадры и болельщикам интересна ротация. То же самое касается экипажей, - сказал Николаев. - Если я еду на чемпионат России или на ралли "Шелковый путь", я не везу этот состав на "Дакар". Мы используем эти соревнования, чтобы подтянуть штурманов, механиков".

"Мне как опытному пилоту важно знать, что у нас будет дальше: какие у нас штурманы на скамейке запасных. Организаторы стараются всех уравнять. В скором будущем будут прогрессировать электрические и водородные технологии. Когда будут "рождены" новые автомобили, всем будет сложно", - добавил он.