Шишкарев: травля российских гандболистов во время чемпионата Европы является подлостью

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Негативные комментарии в интернете в адрес мужской сборной России по гандболу во время чемпионата Европы являются проявлением безграмотности, подлости и неуважения к собственной стране. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Российские гандболисты до предпоследнего тура основного раунда боролись за выход в полуфинал чемпионата Европы. По ходу турнира они обыграли бронзовых призеров прошлого турнира норвежцев и были близки к победе над действующими чемпионами испанцами. На прошлом чемпионате Европы команда заняла 22-е место, сейчас сохраняет шансы на пятое. Несмотря на прогресс, игроки отмечали, что в интернете даже после победы над норвежцами столкнулись с негативом.

"Это является проявлением безграмотности, подлости и неуважения к собственной стране, - сказал Шишкарев. - Нужно ценить то, что мы имеем: поддерживать ростки здорового настоящего мужского гандбола, которого мы не показывали 20 лет. Разве это заслуживает хейта? Такое могут писать только люди с низким уровнем интеллекта, иначе не скажешь".

"Игроки зря это читают, это абсолютно не нужно, это может добавить разве что спортивной злости. Я не исключаю, что этот хейт может быть и заказным, но надеюсь, что это не так. В любом случае, я призываю ребят не обращать на это внимания и не реагировать, они этого не заслуживают. А те, кто это пишут, не заслуживают того, чтобы их читали", - добавил он.

На предварительном этапе россияне одержали победы над командами Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27) и с первого места в группе F вышли в основной раунд. В матчах основного раунда россияне уступили шведам (23:29) и испанцам (25:26), а также сыграли вничью с поляками (29:29). В заключительном матче основного раунда сборная России 25 января сыграет с немцами. Чемпионат Европы завершится 30 января.