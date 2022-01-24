Айдамиров: футболисты "Ахмата" хорошо провели первую часть сезона

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" хорошо провел первую часть сезона. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Грозненский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 27 очков в 18 матчах.

"В целом команда выступила хорошо, набрала определенное количество очков и закрепилась в верхней части таблицы, - сказал Айдамиров. - Летом команду пополнила большая группа арендованных игроков. Конечно, потребовалось время, чтобы ребята сыгрались и стали лучше понимать требования тренерского штаба. Постепенно взаимопонимание улучшилось, это сказалось и на результатах, когда в конце первой части сезона выиграли несколько матчей подряд".

В Бетсити - Кубке России "Ахмат" завершил выступление на групповом этапе, заняв второе место в группе с волгоградским "Ротором" и московским "Кайратом". "Мы никогда не делим турниры на значимые и незначимые, - отметил Айдамиров. - Например, в предыдущем розыгрыше кубка мы дошли до стадии полуфинала. Когда игры идут одна за другой, в чемпионате и в кубке, тренерский штаб вынужден дать передышку отдельной группе футболистов основной обоймы, плюс всегда есть травмированные. Мы уступили сопернику (волгоградскому "Ротору" - прим. ТАСС) в серии пенальти. Разочарование было у всех, проигрывать в первую очередь не хотят сами футболисты, но это спорт, так бывает".