Айдамиров: Хачатурянц хочет и знает, как улучшить работу Российской премьер-лиги

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц знает, как улучшить работу организации. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Хачатурянц был избран президентом РПЛ 22 ноября 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Прядкина.

"Как известно, судейские скандалы в последние годы только набирали обороты, а никак не стихали, - сказал Айдамиров. - И только с приходом Ашота Рафаиловича [на пост председателя судейского комитета Российского футбольного союза] на деле, а не на словах начались реформы по улучшению ситуации. Это не могло не вызвать симпатии у клубов".

"Хачатурянц - принципиальный, последовательный в своих решениях руководитель, который желает улучшить деятельность лиги. Прошло не так много времени после его избрания. Есть уверенность, что он может, хочет и знает, как улучшить работу РПЛ, чтобы она сделала качественный шаг вперед", - добавил Айдамиров.