Чемпионат мира по водным видам спорта перенесли на 2023 год из-за коронавируса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке перенесен на 2023 год из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.

Изначально чемпионат мира должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года. Из-за переноса Олимпиады в Токио проведение мирового первенства по водным видам спорта было запланировано на 13-29 мая 2022 года.

"В пятницу состоялось заседание бюро FINA, которое проголосовало за перенос чемпионата мира на 2023 год в связи с пандемией и другими вопросами, связанными с организацией прибытия и размещения участников в условиях коронавируса. Альтернативных вариантов проведения чемпионата мира представлено не было", - сказал Сальников.

Сальников пояснил, что точные даты проведения чемпионата мира в 2023 году еще не определены. Мировое первенство 2023 года должно было пройти в Дохе. В 2025 году турнир должна принять Казань.

На чемпионате мира по водным видам спорта разыгрываются медали в плавании, прыжках в воду, хай-дайвинге, водном поло и синхронном плавании. Последнее мировое первенство прошло в 2019 году в южнокорейском Кванджу.