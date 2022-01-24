Покровская: перенос чемпионата мира по водным видам спорта пойдет на пользу синхронисткам

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международной федерации плавания (FINA) перенести чемпионат мира по водным видам спорта на 2023 год пойдет на пользу российским синхронисткам в плане подготовки новых программ. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Чемпионат мира по водным видам спорта перенесли на 2023 год из-за коронавируса

В понедельник член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил ТАСС, что чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса.

"Есть время для того, чтобы доработать технические элементы. Считаю, что это мудрое решение", - сказала Покровская.

Изначально чемпионат мира должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года. Из-за переноса Олимпиады в Токио проведение турнира было запланировано на 13-29 мая 2022 года.