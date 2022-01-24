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Летние олимпийские виды спорта

Покровская: перенос чемпионата мира по водным видам спорта пойдет на пользу синхронисткам

По мнению главного тренера сборной России, международная федерация приняла мудрое решение
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международной федерации плавания (FINA) перенести чемпионат мира по водным видам спорта на 2023 год пойдет на пользу российским синхронисткам в плане подготовки новых программ. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

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В понедельник член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил ТАСС, что чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса.

"Есть время для того, чтобы доработать технические элементы. Считаю, что это мудрое решение", - сказала Покровская.

Изначально чемпионат мира должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года. Из-за переноса Олимпиады в Токио проведение турнира было запланировано на 13-29 мая 2022 года.

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